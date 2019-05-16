Патрульного полицейского уличили на взятке в 10 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. На Запорожье старшего инспектора - дежурного сектора реагирования патрульной полиции Запорожской области разоблачили на взятке. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы установили, что майор полиции требовал у военнослужащего ВСУ, ответственного за материально-техническое оснащение, десять тысяч американских долларов за предоставление информации о местонахождении похищенного из воинской части имущества", - говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали в одном из гаражных кооперативов Мелитополя в соответствии со ст. 208 УПК Украины после получения суммы взятки.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение взятки. В рамках производства решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, начальника одного из управлений Закарпатской облгосадминистрации разоблачили при получении 400 долл. взятки.