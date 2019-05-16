Патрульного полицейского уличили на взятке в 10 тыс. долларов

"Оперативники спецслужбы установили, что майор полиции требовал у военнослужащего ВСУ, ответственного за материально-техническое оснащение, десять тысяч американских долларов за предоставление информации о местонахождении похищенного из воинской части имущества", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали в одном из гаражных кооперативов Мелитополя в соответствии со ст. 208 УПК Украины после получения суммы взятки.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение взятки. В рамках производства решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, начальника одного из управлений Закарпатской облгосадминистрации разоблачили при получении 400 долл. взятки.