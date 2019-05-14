Посадовця Закарпатської ОДА викрили при отриманні 400 дол. хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Начальника одного з управлінь Закарпатської облдержадміністрації викрили при отриманні 400 дол. хабара. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко у Facebook, передає УНН.
"Процесуальними прокурорами прокуратури Закарпатської області спільно зі співробітниками Управління захисту економіки в Закарпатській області ДЗЕ НП України викрито начальника одного з управлінь Закарпатської ОДА під час отримання 400 дол. США неправомірної вигоди", - написав Лисенко.
За даними слідства, вказану суму затриманий вимагав від закарпатця за сприяння з використанням службового становища у вирішенні питання щодо переоформлення права власності на транспортний засіб, який належить особі з інвалідністю.
"Викрили посадовця у його робочому кабінеті безпосередньо після отримання хабара", - зазначив Лисенко.
Наразі вирішується питання про затримання фігуранта в порядку ст.208 КПК України та поміщення до ізолятора тимчасового тримання.
"Триває проведення першочергових слідчих дій з документування протиправної діяльності посадовця обласної адміністрації, за результатами чого, останньому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України - вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою", - додав речник.
Нагадаємо, у Хмельницькій області прокурора обласної прокуратури затримали під час отримання 2500 доларів хабара від підприємця.