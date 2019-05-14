Чиновника Закарпатской ОГА разоблачили при получении 400 долл. взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Начальника одного из управлений Закарпатской облгосадминистрации разоблачили при получении 400 долл. взятки. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook, передает УНН.
"Процессуальными прокурорами прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Закарпатской области ДЗЭ НП Украины разоблачили начальника одного из управлений Закарпатской ОГА при получении 400 долл. США неправомерной выгоды", - написал Лысенко.
По данным следствия, указанную сумму задержанный требовал от закарпатца при содействии с использованием служебного положения в решении вопроса относительно переоформления права собственности на транспортное средство, которое принадлежит лицу с инвалидностью.
"Разоблачили должностное лицо в его рабочем кабинете непосредственно после получения взятки", - отметил Лысенко.
Сейчас решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст.208 УПК Украины и помещения в изолятор временного содержания.
"Продолжается проведение первоочередных следственных действий по документированию противоправной деятельности чиновника областной администрации, по результатам чего, последнему будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины - вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом", - добавил пресс-секретарь.
Напомним, в Хмельницкой области прокурора областной прокуратуры задержали при получении 2500 долларов взятки от предпринимателя.