Депутат от ОПЗЖ Фомичевский впустил захватчиков в Изюм: ему грозит до 15 лет заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Депутат Изюмского городского совета от "Оппозиционной платформы - За життя" Анатолий Фомичевский впустил в город Изюм оккупантов, показав им незащищенный путь. Ему грозит до 15 лет заключения за государственную измену. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет УНН.
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“Господину Фомичевскому угрожает 111 статья - это Государственная измена... Будет происходить задержание таких людей. А знаете, когда идет война - то разные вещи бывают и при задержании. Я не хочу никого пугать, я просто всем хочу объяснить. Если вы помогаете врагу - наше государство имеет способности ответить Вам, предоставить мгновенно и это уже было неоднократно доказано. Мы сегодня действуем по законам военного времени”, - подчеркнул Данилов.
Что предшествовало
Депутат Изюмского горсовета от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - за життя" Анатолий Фомичевский провел в Изюм российских солдат, показав им незащищенный путь, сообщил начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник на своей странице в Facebook.
По его словам, если бы Фомичевский не показал российским солдатам безопасный путь в город, они не смогли бы туда попасть, а теперь они полностью заблокировали Изюм и доступ для гуманитарной помощи.