Депутат от ОПЗЖ Фомичевский впустил захватчиков в Изюм: ему грозит до 15 лет заключения

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“Господину Фомичевскому угрожает 111 статья - это Государственная измена... Будет происходить задержание таких людей. А знаете, когда идет война - то разные вещи бывают и при задержании. Я не хочу никого пугать, я просто всем хочу объяснить. Если вы помогаете врагу - наше государство имеет способности ответить Вам, предоставить мгновенно и это уже было неоднократно доказано. Мы сегодня действуем по законам военного времени”, - подчеркнул Данилов.

Что предшествовало

Депутат Изюмского горсовета от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - за життя" Анатолий Фомичевский провел в Изюм российских солдат, показав им незащищенный путь, сообщил начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник на своей странице в Facebook.

По его словам, если бы Фомичевский не показал российским солдатам безопасный путь в город, они не смогли бы туда попасть, а теперь они полностью заблокировали Изюм и доступ для гуманитарной помощи.