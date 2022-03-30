Депутат від ОПЗЖ Фомічевський впустив загарбників до Ізюму: йому загрожує до 15 років ув’язнення

Цитата

“Пану Фомічевському загрожує 111 стаття – це Державна зрада… Буде відбуватися затримання таких людей. А знаєте, коли йде війна – то різні речі бувають і при затриманні. Я не хочу нікого лякати, я просто всім хочу пояснити. Якщо ви допомагаєте ворогу – наша держава має здібності відповісти Вам, надати миттєво і це вже було неодноразово доказано. Ми сьогодні діємо по законам військового часу”, – наголосив Данілов.

Що передувало

Депутат Ізюмської міськради від проросійської партії "Опозиційна платформа — За життя" Анатолій Фомічевський провів до Ізюму російських солдатів, показавши їм незахищений шлях, повідомив начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міськради Максим Стрельник на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, якби Фомічевський не показав російським солдатам безпечний шлях до міста, вони не змогли б туди потрапити, а тепер вони повністю заблокували Ізюм і доступ для гуманітарної допомоги.