Депутат від ОПЗЖ Фомічевський впустив загарбників до Ізюму: йому загрожує до 15 років ув’язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Депутат Ізюмської міськради від “Опозиційної платформи – За життя” Анатолій Фомічевський впустив до міста Ізюм окупантів, показавши їм незахищений шлях. Йому загрожує до 15 років ув'язнення за державну зраду. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій ДАнілов, пише УНН.
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“Пану Фомічевському загрожує 111 стаття – це Державна зрада… Буде відбуватися затримання таких людей. А знаєте, коли йде війна – то різні речі бувають і при затриманні. Я не хочу нікого лякати, я просто всім хочу пояснити. Якщо ви допомагаєте ворогу – наша держава має здібності відповісти Вам, надати миттєво і це вже було неодноразово доказано. Ми сьогодні діємо по законам військового часу”, – наголосив Данілов.
Що передувало
Депутат Ізюмської міськради від проросійської партії "Опозиційна платформа — За життя" Анатолій Фомічевський провів до Ізюму російських солдатів, показавши їм незахищений шлях, повідомив начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міськради Максим Стрельник на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, якби Фомічевський не показав російським солдатам безпечний шлях до міста, вони не змогли б туди потрапити, а тепер вони повністю заблокували Ізюм і доступ для гуманітарної допомоги.