Депутат сообщила о планах закупки властями города дорогих и сомнительных по качеству пляжных колясок для людей с инвалидностью

Детали

Депутат опубликовала фото пляжной коляски, которая производится в Китае и стоит около 60 тысяч гривен, тогда как предложенные властью стоят 80 тысяч за единицу. Яценко уверена, что и.о. начальника управления экологии и развития рекреационных зон Александр Тищенко "даже не удосужился посоветоваться с людьми, которые могли бы потенциально воспользоваться колясками. Уверена, что в этом случае нашлись бы варианты и дешевле".

Между тем, Сергей Сарафанюк, присутствующий на совещании по поводу закупки колясок, в комментариях под постом Дины Яценко, утверждает, что "инициатива и визуализация проекта принадлежит самой организации, созданной лицами с ограниченной мобильностью".

Ряд граждан скептически отнеслись к идее пляжных колясок. В частности, Анна Колесниченко заявила "говорю как мама ребёнка с инвалидностью, что пользоваться этими колясками на пляже не будут, так как пляжи Одессы забиты и сильно по песку не разгонишься, лучше сделать дорожки ближе к воде и чтоб на своей коляске можно было подъехать". А Евгений Мельников считет, что предложенной коляске "триста баксов красная цена и то с условием, что это штучный товар, собраный у нас".