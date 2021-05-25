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Депутат сообщила о планах закупки властями города дорогих и сомнительных по качеству пляжных колясок для людей с инвалидностью

Киев • УНН

 • 9820 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 25 мая. УНН. Городские власти Одессы собираются потратить 320 тысяч гривен на покупку 4 пляжных колясок для людей с инвалидностью. При этом существуют варианты более дешевых и качественных колясок. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Одесского горсовета Дина Яценко, передает УНН.

Депутат сообщила о планах закупки властями города дорогих и сомнительных по качеству пляжных колясок для людей с инвалидностью

Детали

Депутат опубликовала фото пляжной коляски, которая производится в Китае и стоит около 60 тысяч гривен, тогда как предложенные властью стоят 80 тысяч за единицу. Яценко уверена, что и.о. начальника управления экологии и развития рекреационных зон Александр Тищенко "даже не удосужился посоветоваться с людьми, которые могли бы потенциально воспользоваться колясками. Уверена, что в этом случае нашлись бы варианты и дешевле".

Между тем, Сергей Сарафанюк, присутствующий на совещании по поводу закупки колясок, в комментариях под постом Дины Яценко, утверждает, что "инициатива и визуализация проекта принадлежит самой организации, созданной лицами с ограниченной мобильностью".

Ряд граждан скептически отнеслись к идее пляжных колясок. В частности, Анна Колесниченко заявила "говорю как мама ребёнка с инвалидностью, что пользоваться этими колясками на пляже не будут, так как пляжи Одессы забиты и сильно по песку не разгонишься, лучше сделать дорожки ближе к воде и чтоб на своей коляске можно было подъехать". А Евгений Мельников считет, что предложенной коляске "триста баксов красная цена и то с условием, что это штучный товар, собраный у нас".

Украинские Национальные Новости

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