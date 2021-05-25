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Депутат повідомила про плани закупівлі владою міста дорогих і сумнівних за якістю пляжних колясок для людей з інвалідністю

Київ • УНН

 • 9820 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 25 травня. УНН. Міська влада Одеси збирається витратити 320 тисяч гривень на покупку 4 пляжних колясок для людей з інвалідністю. При цьому існують варіанти дешевших і якісніших колясок. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила депутат Одеської міськради Діна Яценко, передає УНН.

Депутат повідомила про плани закупівлі владою міста дорогих і сумнівних за якістю пляжних колясок для людей з інвалідністю

Деталі.

Депутат опублікувала фото пляжної коляски, яка виробляється в Китаї і коштує близько 60 тисяч гривень, тоді як запропоновані владою коштують 80 тисяч за одиницю. Яценко впевнена, що в.о. начальника управління екології та розвитку рекреаційних зон Олександр Тищенко "навіть не спромігся порадитися з людьми, які могли б потенційно скористатися колясками. Впевнена, що в цьому випадку знайшлися б варіанти і дешевше".

Тим часом, Сергій Сарафанюк, який був присутній на нараді з приводу закупівлі колясок, в коментарях під постом Діни Яценко, стверджує, що "ініціатива і візуалізація проекту належить самій організації, створеній особами з обмеженою мобільністю".

Ряд громадян скептично поставилися до ідеї пляжних колясок. Зокрема, Анна Колесніченко заявила "говорю як мама дитини з інвалідністю, що користуватися цими колясками на пляжі не будуть, так як пляжі Одеси забиті і сильно по піску не розженешся, краще зробити доріжки ближче до води і щоб на своїй колясці можна було під'їхати". А Євген Мельников упевнений, що запропонованої коляски "триста баксів червона ціна і то з умовою, що це штучний товар, зібраний у нас".

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