Депутат повідомила про плани закупівлі владою міста дорогих і сумнівних за якістю пляжних колясок для людей з інвалідністю

Деталі.

Депутат опублікувала фото пляжної коляски, яка виробляється в Китаї і коштує близько 60 тисяч гривень, тоді як запропоновані владою коштують 80 тисяч за одиницю. Яценко впевнена, що в.о. начальника управління екології та розвитку рекреаційних зон Олександр Тищенко "навіть не спромігся порадитися з людьми, які могли б потенційно скористатися колясками. Впевнена, що в цьому випадку знайшлися б варіанти і дешевше".

Тим часом, Сергій Сарафанюк, який був присутній на нараді з приводу закупівлі колясок, в коментарях під постом Діни Яценко, стверджує, що "ініціатива і візуалізація проекту належить самій організації, створеній особами з обмеженою мобільністю".

Ряд громадян скептично поставилися до ідеї пляжних колясок. Зокрема, Анна Колесніченко заявила "говорю як мама дитини з інвалідністю, що користуватися цими колясками на пляжі не будуть, так як пляжі Одеси забиті і сильно по піску не розженешся, краще зробити доріжки ближче до води і щоб на своїй колясці можна було під'їхати". А Євген Мельников упевнений, що запропонованої коляски "триста баксів червона ціна і то з умовою, що це штучний товар, зібраний у нас".