Депрессия может спровоцировать развитие онкозаболеваний - ученые

Так, по данным ученых, прямой причинно-следственной связи между онкозаболеваниями и расстройствами психики нет, однако в ходе исследований учеными было подтверждено теорию о существовании психосоматики - влияния психологического состояния человека на физический.

Чтобы проверить, влияют ли расстройства психики на склонность к определенным видам рака, исследователи проанализировали данные 16 научных работ, опубликованных в 1994-2008 годах - 13 исследований произошли в Великобритании и еще три - в Шотландии.

Всего участников (мужчин и женщин старше 16 лет, не страдали от рака на начало исследования) было более 163 тысяч.

Каждый из них заполнил анкету, в которой содержались данные о его / ее психологическом состоянии.

После заполнения за респондентами наблюдали в среднем в течение девяти с половиной лет, за это время 4 тыс. 353 человека умерли от рака.

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Во внимание также были приняты такие факторы влияния, как возраст, пол, образование, социально-экономический статус, индекс массы тела, склонность к курению и употреблению алкоголя.

Выяснилось, что у пациентов с серьезными расстройствами психики смертность была выше по нескольким направлениям - они чаще умирали от рака кишечника, поджелудочной железы, простаты, пищевода, а также лейкоза.

Напомним, по данным американских ученых Brigham and Women's Hospital, алкоголь повышает риск развития рака у женщин .

Также напомним, онкологи призывают пациентов нести ответственность за свое здоровье самостоятельно . Для этого необходимо регулярно проходить профилактические осмотры, даже если отсутствуют выраженные синдромы онкологических болезней.

"Каждый должен самостоятельно отвечать за свою жизнь и жизнь членов своей семьи. Но еще роль государства - обеспечить такую ​​возможность и сделать ее доступной.

На сегодня есть примеры, когда люди самостоятельно, по собственному усмотрению и за свой счет переходят от парадигмы "что-то болит, еще немного подожду - и к врачу, если же не пройдет" к новому уровню отношения к собственной жизни "я так здоров, что хочу заранее узнать о возможных неполадках в организме, чтобы пролечить их эффективнее и дешевле ", - отметил врач-рентгенолог, специалист по лечению онкологии различных локаций, заведующий амбулаторно-поликлиническим департаментом Клиники Спиженко Владимир Тихонов.

Добавим, завтра, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы с раком .