Депресія може спровокувати розвиток онкозахворювань - вчені

Так, за даними вчених, прямого причинно-наслідкового зв’язку між онкозахворюваннями та розладами психіки немає, проте у ході досліджень вченими було підтверджено теорію щодо існування психосоматики — впливу психологічного стану людини на фізичний.

Щоб перевірити, чи впливають розлади психіки на схильність до певних видів раку, дослідники проаналізували дані 16 наукових праць, опублікованих у 1994-2008 роках — 13 досліджень відбулися у Великій Британії і ще три — в Шотландії.

Всього учасників (чоловіків і жінок старше 16 років, що не страждали від раку на початок дослідження) було понад 163 тисячі.

Кожен з них заповнив анкету, в якій містилися дані про його/її психологічний стан.

Після заповнення за респондентами спостерігали в середньому протягом дев’яти з половиною років, за цей час 4 тис. 353 людини померли від раку.

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До уваги також були прийняті такі фактори впливу, як вік, стать, освіта, соціально-економічний статус, індекс маси тіла, схильність до куріння і вживання алкоголю.

З’ясувалося, що у пацієнтів з серйозними розладами психіки смертність була вище за кількома напрямами — вони частіше вмирали від раку кишечника, підшлункової залози, простати, стравоходу, а також лейкозу.

Нагадаємо, за даними американських вчених Brigham and Women’s Hospital, алкоголь підвищує ризик розвитку раку у жінок.

Також нагадаємо, онкологи закликають пацієнтів нести відповідальність за своє здоров’я самостійно. Для цього необхідно регулярно проходити профілактичні огляди, навіть якщо відсутні виражені синдроми онкологічних хвороб.

“Кожен має самостійно відповідати за своє життя та життя членів своєї родини. Але ще є роль держави — забезпечити таку можливість та зробити її доступною.

На сьогодні є приклади, коли люди самостійно, за власним розсудом та за власний кошт переходять від парадигми “щось болить, ще трохи зачекаю — і до лікаря, якщо само не пройде” до нового рівня ставлення до власного життя “я тому здоровий, що прагну завчасно дізнатися про можливі негаразди в організми, щоби пролікувати їх ефективніше і дешевше”, — наголосив лікар-рентгенолог, спеціаліст з лікування онкології різних локацій, завідувач амбулаторно-поліклінічним департаментом Клініки Спіженко Володимир Тихонов.

Додамо, завтра, 4 лютого, відзначається Всесвітній день боротьби з раком.