Департамент здравоохранения КГГА сэкономил 60 млн грн на закупках - ProZorro

Лидерами торгов Департамента КГГА стали компании ООО ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАИНА, ООО ЕМГ Украины и ООО Илатанмед.

96% договоров с лидером торгов ООО ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАИНА определенные Prozorro как конкурентные, а экономия бюджетных средств по этим договорам составила 2,1 млн грн.

Второе место в рейтинге участников тендеров ДОЗ КГГА занимает компания ООО "ЕМГ Украина". Почти 89% поставок, осуществленных ООО "ЕМГ Украина" в учреждения здравоохранения КГГА составило томографическое оборудование, еще 11% - рентгенологическое. Компания сэкономила КГГА 1,2 млн грн.

Замыкает тройку лидеров компания ООО Илатанмед. Сумма заключенных между департаментом и обществом договоров составляет более 3,4 млн грн. При этом, экономия бюджетных средств по этим договорам составила 1,1 млн грн.

В Киевском городском совете отмечают, что благодаря системе Prozorro удалось уже сэкономить немалые средства налогоплательщиков.

"Мы получаем много положительных отзывов и от старшего руководства медучреждений, и от младшего персонала, потому что есть реальная экономия средств. Иногда мы имеем некоторые неудобства, когда хотим приобрести качественное питание для больных, находящихся на стационарном лечении, а в системе побеждает сверхдешевое предложение, в результате чего мы имеем не качественный чай, а порошок, который невозможно заваривать. Но неудобств гораздо меньше, чем довольных отзывов.

Что касается дорогостоящего медицинского оборудования, то там есть определенные технические характеристики, которые нельзя обойти. И Департамент здравоохранения действительно имеет возможность экономить большие деньги. Относительно такого оборудования, я не слышала ни одного нарекания", - рассказала депутат Киевского городского совета от "Самопомочи", секретарь комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Юлия Лобан.

Напомним, столичные больницы в ближайшее время получат новые томографы.