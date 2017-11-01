Департамент охорони здоров'я КМДА зекономив 60 млн грн на закупівлях - ProZorro

Лідерами торгів Департаменту КМДА стали компанії ТОВ ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА, ТОВ ЄМГ Україна та ТОВ Ілатанмед.

96% договорів з лідером торгів ТОВ ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА визначені Prozorro як конкурентні, а економія бюджетних коштів за цими договорами сягнула 2,1 млн грн.

Друге місце у рейтингу учасників тендерів ДОЗ КМДА посідає компанія ТОВ "ЄМГ Україна". Майже 89% поставок, здійснених ТОВ "ЄМГ Україна" до закладів охорони здоров'я КМДА становило томографічне обладнання, ще 11% - рентгенологічне. Компанія зекономила КМДА 1,2 млн грн.

Закриває трійку лідерів компанія ТОВ Ілатанмед. Сума укладених між департаментом та товариством договорів становить понад 3,4 млн грн. При цьому, економія бюджетних коштів за цими договорами сягнула 1,1 млн грн.

У Київській міській раді зазначають, що завдяки системі Prozorro вдалося вже зекономити чималі кошти платників податків.

“Ми отримуємо багато позитивних відгуків і від старшого керівництва медзакладів, і від молодшого персоналу, тому що є реальна економія коштів. Іноді ми маємо деякі незручності, коли бажаємо придбати якісне харчування для хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, а в системі перемагає найдешева пропозиція, в результаті чого ми маємо не якісний чай, а порошок, який неможливо заварювати. Але незручностей набагато менше, ніж задоволених відгуків.

Що стосується дороговартісного медичного обладнання, то там є певні технічні характеристики, які не можна оминути. І Департамент охорони здоров’я дійсно має змогу економити великі гроші. Щодо такого обладнання, я не чула жодного нарікання”, - розповіла депутат Київської міської ради від "Самопомочі", секретар комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики Юлія Лобан.

Нагадаємо, столичні лікарні найближчим часом отримають нові томографи.