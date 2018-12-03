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Депардье прописался в Новосибирске

Депардье прописался в Новосибирске

Киев  •  УНН

 • 9036 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Киноактер Жерар Депардье, прибывший в Новосибирск для работы над культурными и деловыми проектами, получил прописку в Ленинском районе города. Депардье не останется жить в Сибири, однако планирует регулярно ее посещать, сообщила ТАСС в понедельник представитель Депардье и его деловой партнер Юлия Мосман, передает УНН.

Отмечается, что в феврале 2013 года после получения российского гражданства Жерар Депардье прописался в столице Мордовии Саранске. Покинул Францию актер в 2012 из-за решения правительства страны резко повысить налог для состоятельных граждан до 75%.

"Жерар действительно получил новосибирскую прописку в Ленинском районе города... Жерар заинтересован в сотрудничестве с региональными производителями Сибири и Дальнего Востока, а также намерен регулярно посещать Сибирь, (желает) увидеть различные города", - сказала представитель Депардье.

Мосман пояснила, что смена прописки актера связана с развитием совместных с регионом культурных и деловых проектов. В частности, Депардье планирует заниматься циклом документальных фильмов о России, посвященных различным регионам и городам страны. Помимо этого Депардье планирует запускать бизнес, связанный с продуктами питания.

Представитель Депардье добавила, что актер будет находиться в сибирском городе четыре дня. За это время он посетит основные достопримечательности Новосибирска и познакомится с губернатором. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства культуры Новосибирской области Анна Лобанова, Депардье в понедельник посетил Новосибирский театр оперы и балета, где встретился с представителями регионального Минкультуры.

Напомним, французского актера Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательствах.

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