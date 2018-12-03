Депардьє прописався в Новосибірську

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Кіноактор Жерар Депардьє, який прибув до Новосибірська для роботи над культурними і діловими проектами, отримав прописку в Ленінському районі міста. Депардьє не залишиться жити в Сибіру, однак планує регулярно його відвідувати, повідомила ТАСС в понеділок представник Депардьє і його діловий партнер Юлія Мосман, передає УНН.