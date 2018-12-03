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Депардьє прописався в Новосибірську

Депардьє прописався в Новосибірську

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Кіноактор Жерар Депардьє, який прибув до Новосибірська для роботи над культурними і діловими проектами, отримав прописку в Ленінському районі міста. Депардьє не залишиться жити в Сибіру, однак планує регулярно його відвідувати, повідомила ТАСС в понеділок представник Депардьє і його діловий партнер Юлія Мосман, передає УНН.

Відзначається, що в лютому 2013 року після отримання російського громадянства Жерар Депардьє прописався в столиці Мордовії Саранську. Покинув Францію актор в 2012 році через рішення уряду країни різко підвищити податок для заможних громадян до 75%.

"Жерар дійсно отримав Новосибірську прописку в Ленінському районі міста ... Жерар зацікавлений у співпраці з регіональними виробниками Сибіру і Далекого Сходу, а також має намір регулярно відвідувати Сибір, (бажає) побачити різні міста", - сказала представник Депардьє.

Мосман пояснила, що зміна прописки актора пов'язана з розвитком спільних з регіоном культурних і ділових проектів. Зокрема, Депардьє планує займатися циклом документальних фільмів про Росію, присвячених різним регіонам і містам країни. Крім цього Депардьє планує запускати бізнес, пов'язаний з продуктами харчування.

Представник Депардьє додала, що актор буде перебувати в сибірському місті чотири дні. За цей час він відвідає основні визначні пам'ятки Новосибірська і познайомиться з губернатором. Як повідомила ЗМІ прес-секретар міністерства культури Новосибірської області Анна Лобанова, Депардьє в понеділок відвідав Новосибірський театр опери та балету, де зустрівся з представниками регіонального Мінкультури.

Нагадаємо, французького актора Жерара Депардьє звинуватили в сексуальних домаганнях.

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