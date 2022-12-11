Деоккупация Крыма может спровоцировать путина на использование ядерного оружия – WP

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"Для президента россии владимира путина аннексия Крыма стала опорой его наследства, которая упадет, если он потеряет полуостров. путин дал понять, что любые попытки Украины вернуть себе Крым перейдут "красную черту", которую он не потерпит", – говорится в статье.

Как сообщило издание, Запад опасается, что любое военное вторжение Украины в Крым "может спровоцировать путина на решительные действия, вплоть до применения ядерной бомбы".

Напомним

На север временно оккупированного Крыма свозят "зубы дракона" – бетонные конструкции для строительства противотанковых заграждений.