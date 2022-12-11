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Деокупація Криму може спровокувати путіна на використання ядерної зброї – WP

Деокупація Криму може спровокувати путіна на використання ядерної зброї – WP

Київ • УНН

 • 960693 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Захід побоюється, що звільнення Криму військовим шляхом може спровокувати російського диктатора володимира путіна на застосування ядерної зброї. Про це повідомило видання The Washington Post, передає УНН.

Деталі

"Для президента росії володимира путіна анексія Криму стала опорою його спадщини, яка впаде, якщо він втратить півострів. путін дав зрозуміти, що будь-які спроби України повернути собі Крим перейдуть "червону межу", яку він не стерпить", – ідеться у статті.

Як повідомило видання, Захід побоюється, що будь-яке військове вторгнення України до Криму "може спровокувати путіна на рішучі дії, навіть до застосування ядерної бомби".

Нагадаємо

На північ тимчасово окупованого Кримузвозять "зуби дракона" – бетонні конструкції для будівництва протитанкових загороджень.

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