Деокупація Криму може спровокувати путіна на використання ядерної зброї – WP
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Захід побоюється, що звільнення Криму військовим шляхом може спровокувати російського диктатора володимира путіна на застосування ядерної зброї. Про це повідомило видання The Washington Post, передає УНН.
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"Для президента росії володимира путіна анексія Криму стала опорою його спадщини, яка впаде, якщо він втратить півострів. путін дав зрозуміти, що будь-які спроби України повернути собі Крим перейдуть "червону межу", яку він не стерпить", – ідеться у статті.
Як повідомило видання, Захід побоюється, що будь-яке військове вторгнення України до Криму "може спровокувати путіна на рішучі дії, навіть до застосування ядерної бомби".
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На північ тимчасово окупованого Кримузвозять "зуби дракона" – бетонні конструкції для будівництва протитанкових загороджень.