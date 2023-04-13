Деоккупация духовного пространства: Епифаний заверил, что политики и кланы не имеют влияния на ПЦУ

Детали

"Сегодня Великий четверг, который в народе называют чистым. Историческое значение нынешних событий для освобождения украинского православия от ига «русского мира» побуждает меня именно сегодня обратиться ко всем вам.

Благодаря поддержке подавляющего большинства украинского общества и решительным шагам нашего государства такое освобождение успешно продолжается. Именно поэтому противники, как видно, используют фальшивые аргументы и другие грязные средства, чтобы помешать этому.

Одним из таких средств является настойчивая попытка представить Православную Церковь Украины заложницей или участницей партийной борьбы. Решительно и твердо заявляю перед всей общиной – мы не позволяли до сих пор и в дальнейшем не будем позволять делать этого", - отметил в обращении Епифаний.

Глава ПЦУ добавил, что за содействие развитию Поместной Церкви "мы благодарны всем политическим силам, независимо от того, представляют ли они в определенный промежуток истории власть или оппозицию. Но ни одна политическая сила, партия или отдельный лидер не могут и не будут иметь в Православной Церкви Украины какой-то исключительной или тем более контролирующей роли".

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Он напомнил, что годами структура Московского Патриархата в Украине строилась именно по такой ложной модели теневого контроля. Деркач, Новинский, Медведчук и другие подобные деятели считали себя как бы участниками «акционерного общества», решающими за спиной «нанятых менеджеров» в рясах все ключевые вопросы. Такая модель в значительной степени привела к нынешней публичной катастрофе Московского Патриархата в Украине.

"По принципу перекладывания ответственности с больной головы на здоровую наши противники упорно пытаются дискредитировать Православную Церковь Украины, навязывая ей имидж «церкви Петра Порошенко». Таким же образом в свое время пытались Киевский Патриархат подавать как «церковь Кравчука» – якобы исключительно партийный политический проект, который работает лишь на имидж одного лица.

Мы неоднократно опровергали такие лживые сплетни не только через заявления, но самими реалиями нашей жизни. Ни Петр Порошенко, ни любой другой политик, независимо от того, представляет он власть или оппозицию, не играет в жизни Православной Церкви Украины какой-то исключительной роли, которая давала бы кому-либо основания с этими именами в таком контексте связывать нашу Поместную Церковь", - отметил Епифаний.

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По словам главы ПЦУ, ему известно, что "пользуясь обычными в демократическом обществе процессами политической конкуренции наши противники предпринимают безумные усилия, чтобы подорвать доверие и сотрудничество, в частности между нами и государством, направленные на противодействие агрессии «русского мира». Разными каналами распространяют полностью информацию о том, что руководство Православной Церкви Украины и лично Предстоятель якобы кем-то контролируются и направляются в действиях. Такие утверждения – откровенная ложь и грязная клевета".

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"Ни один, подчеркиваю – ни один из украинских политиков не имел и не имеет контроля относительно позиции и решений Церкви.

Тем более этого не имеют и не могут иметь качество региональные кланы, которые с самого начала упорно пытались его добиться, но потерпели фиаско.

Дорогие украинцы! Мы благодарны всем, кто в этот важный исторический момент поддерживает усилия Православной Церкви Украины по деоккупации нашего духовного пространства. Как открытая Церковь, мы открыто говорим о вызовах и проблемах и надеемся, что общими усилиями сможем их преодолеть. И да благословит нас Бог в этом добром деле!» - резюмировал Епиафний.