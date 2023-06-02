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День здорового питания и борьбы с расстройствами пищевого поведения, Международный день проституток

Киев • УНН

 • 1073897 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Сегодня, 2 июня, отмечается День здорового питания и борьбы с расстройствами пищевого поведения. Инициатива в какой-то день обращать внимание человечества на расстройства пищевого поведения была основана в 2016 году. Сейчас ее поддерживают в более чем 45-ти странах мира, пишет УНН.

В этот день во время различных мероприятий обсуждаются методы медицинской и психологической помощи людям, страдающим перееданием, анорексией, булимией и другими расстройствами пищевого поведения.

2 июня – Международный день секс-работников. Именно в этот день в 1975 году во французском городе Лион около 100 местных работниц секс-индустрии заняли церковь Saint-Nizier. Сделали это в знак протеста против криминализации их деятельности, эксплуатации и притеснений со стороны полиции. 10 июня полиция зачистила церковь от протестующих, что вызвало во Франции национальное движение в поддержку всех работников секс-индустрии, которое впоследствии распространилось по всему миру.

Еще 2 июня можно отметить Европейский день зубных техников, День пончика, День раннего выхода из офиса.

По церковному календарю сегодня день памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Фалалей родился в Ливане в богатой семье военного. Исповедовал христианство, с юных лет заинтересовался медицинским делом и лечил людей бесплатно. За это язычники отдали его на суд правителя. Тот приказал своим палачам Александру и Астерию подвергнуть Фалалея жестоким пыткам. Однако они отказались, потому что тоже были христианами. Александра и Астерия избили и отрубили им головы. Фалалея пытали, а затем казнили.

Именины 2 июня празднуют Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей.

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