День здорового харчування та боротьби з розладами харчової поведінки, Міжнародний день повій

У цей день під час різноманітних заходів обговорюються методи медичної та психологічної допомоги людям, які страждають переїданням, анорексією, булімією та іншими розладами харчової поведінки.

2 червня – Міжнародний день секс-працівників. Саме цього дня у 1975 році у французькому місті Ліон близько 100 місцевих працівниць секс-індустрії зайняли церкву Saint-Nizier. Зробили це на знак протесту проти криміналізації їхньої діяльності, експлуатації та утисків з боку поліції. 10 червня поліція зачистила церкву від протестувальників, що викликало у Франції національний рух на підтримку усіх праціників секс-індустрії, який згодом поширився по всьому світу.

Ще 2 червня можна відзначити Європейський день зубних техніків, День пончика, День раннього виходу з офісу.

За церковним календарем сьогодні день пам’яті мучеників Фалалея, Олександра та Астерія. Фалалей народився у Лівані в заможній родині військового. Сповідував християнство, з юних літ зацікавився медичною справою і лікував людей безкоштовного. За це язичники віддали його на суд правителя. Той наказав своїм катам Олександру та Астерію піддати Фалалея жорстоким тортурам. Однак вони відмовилися, бо теж були християнами. Олександра та Астерія побили та відрубали їм голови. Фалалея катували, а згодом стратили.

Іменини 2 червня святкують Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій.