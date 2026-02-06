$43.140.03
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 32412 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 36447 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 29786 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 43421 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 79779 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 32407 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 30465 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23248 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15914 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 15351 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
публикации
Эксклюзивы
День всех влюбленных: 5 способов сделать незабываемую валентинку своими руками

Киев • УНН

 • 140 просмотра

УНН подобрал 5 креативных идей для создания уникальных валентинок собственноручно ко Дню святого Валентина. Среди них валентинка-пазл, со скрытым текстом, с отпечатками пальцев, комикс и "100 причин, почему я тебя люблю".

День всех влюбленных: 5 способов сделать незабываемую валентинку своими руками

Первая неделя февраля почти позади, а это значит – пора готовиться ко Дню влюбленных. День святого Валентина - идеальный повод напомнить близким о своих чувствах. В цифровом настоящем все большую ценность приобретают подарки, сделанные своими руками. Такие презенты индивидуальны, а автор вкладывает в них частичку себя. УНН подобрало 5 креативных и незабываемых идей для создания уникальных валентинок без лишних затрат.

Валентинка-пазл

Из плотного картона вырезаем сердце. В первом варианте можно сразу на обороте написать приятные слова или признания в любви и потом разрезать его на несколько частей, как пазл. Также можно сначала разделить открытку на пазлы, а уже потом на этих кусочках написать отдельные слова, чтобы понять это послание – нужно собрать пазл.

Валентинка со скрытым текстом

Написать свое послание на открытке нужно восковой свечой. И презентовать ее вместе с акварельными или гуашевыми красками. На первый взгляд, партнер подумает, что там пустая открытка, но когда покроет ее краской - увидит эти тайные и такие приятные слова.

День святого Валентина: история праздника и традиции празднования во всем мире14.02.2025, 06:03 • 35699 просмотров

Открытка с отпечатками пальцев

Вместе с такой Валентинкой вы будто дарите свою идентичность, что-то очень личное. Самый распространенный вариант – создать рисунок сердца отпечатками пальцев. Рядом поставить дату и короткую подпись – выглядит минималистично и очень символично. Любители более сложных вариантов могут отпечатками нарисовать воздушные шарики или цветы.

Валентинка-комикс

Такая открытка подойдет для пар, у которых уже есть своя история. Ее суть заключается в том, что нужно нарисовать несколько кадров из ваших общих воспоминаний. Для этого не нужно быть художником. Рисунки могут быть схематичными и примитивными, но они вернут вас в те приятные моменты жизни и заставят дорогого вам человека улыбнуться и прожить это снова. Нарисовать их можно на открытке, которую изготовили собственноручно или даже на валентинке из магазина, ведь такое дополнение сделает подарок уникальным и дорогим.

Валентинка "100 причин, почему я тебя люблю"

Для этого подарка нужно уделить больше времени и вдохновения. Однако результат того стоит. Маленькие записки с признаниями можно сложить в баночку, коробочку или конверт. Каждая причина – это отдельная эмоция. Открыть их можно сразу, или растянуть удовольствие на несколько дней. Готовя этот подарок – вы не только сделаете приятное любимому человеку, но и напомните себе, за что он вам так дорог.

Однако независимо от того, выберете ли вы наш вариант открытки или сделаете другой подарок - главное, что он будет от чистого сердца и принесет такие нужные приятные эмоции.

Незабываемый подарок для любимой девушки на День Святого Валентина 30.01.2025, 10:47 • 51170 просмотров

Александра Месенко

ОбществоЛайфхаки
