День всех влюбленных: 5 способов сделать незабываемую валентинку своими руками

Первая неделя февраля почти позади, а это значит – пора готовиться ко Дню влюбленных. День святого Валентина - идеальный повод напомнить близким о своих чувствах. В цифровом настоящем все большую ценность приобретают подарки, сделанные своими руками. Такие презенты индивидуальны, а автор вкладывает в них частичку себя. УНН подобрало 5 креативных и незабываемых идей для создания уникальных валентинок без лишних затрат.

Валентинка-пазл

Из плотного картона вырезаем сердце. В первом варианте можно сразу на обороте написать приятные слова или признания в любви и потом разрезать его на несколько частей, как пазл. Также можно сначала разделить открытку на пазлы, а уже потом на этих кусочках написать отдельные слова, чтобы понять это послание – нужно собрать пазл.

Валентинка со скрытым текстом

Написать свое послание на открытке нужно восковой свечой. И презентовать ее вместе с акварельными или гуашевыми красками. На первый взгляд, партнер подумает, что там пустая открытка, но когда покроет ее краской - увидит эти тайные и такие приятные слова.

День святого Валентина: история праздника и традиции празднования во всем мире

Открытка с отпечатками пальцев

Вместе с такой Валентинкой вы будто дарите свою идентичность, что-то очень личное. Самый распространенный вариант – создать рисунок сердца отпечатками пальцев. Рядом поставить дату и короткую подпись – выглядит минималистично и очень символично. Любители более сложных вариантов могут отпечатками нарисовать воздушные шарики или цветы.

Валентинка-комикс

Такая открытка подойдет для пар, у которых уже есть своя история. Ее суть заключается в том, что нужно нарисовать несколько кадров из ваших общих воспоминаний. Для этого не нужно быть художником. Рисунки могут быть схематичными и примитивными, но они вернут вас в те приятные моменты жизни и заставят дорогого вам человека улыбнуться и прожить это снова. Нарисовать их можно на открытке, которую изготовили собственноручно или даже на валентинке из магазина, ведь такое дополнение сделает подарок уникальным и дорогим.

Валентинка "100 причин, почему я тебя люблю"

Для этого подарка нужно уделить больше времени и вдохновения. Однако результат того стоит. Маленькие записки с признаниями можно сложить в баночку, коробочку или конверт. Каждая причина – это отдельная эмоция. Открыть их можно сразу, или растянуть удовольствие на несколько дней. Готовя этот подарок – вы не только сделаете приятное любимому человеку, но и напомните себе, за что он вам так дорог.

Однако независимо от того, выберете ли вы наш вариант открытки или сделаете другой подарок - главное, что он будет от чистого сердца и принесет такие нужные приятные эмоции.

Незабываемый подарок для любимой девушки на День Святого Валентина