$43.140.03
50.900.14
ukenru
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 32483 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 36526 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 29843 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 43482 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 79871 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 32432 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 30480 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23253 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15916 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 15351 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 16868 перегляди
День всіх закоханих: 5 способів зробити незабутню валентинку своїми руками

Київ • УНН

 • 170 перегляди

УНН підібрав 5 креативних ідей для створення унікальних валентинок власноруч до Дня святого Валентина. Серед них валентинка-пазл, з прихованим текстом, з відбитками пальців, комікс та "100 причин, чому я тебе кохаю".

День всіх закоханих: 5 способів зробити незабутню валентинку своїми руками

Перший тиждень лютого майже позаду, а це означає - час готуватись до дня закоханих. День святого Валентина - ідеальна нагода нагадати близьким про свої почуття. У цифровому сьогоденні все більшої цінності набувають подарунки зроблені власноруч. Такі презенти є індивідуальними, а автор вкладає в них частинку себе. УНН підібрало 5 креативних та незабутніх ідей для створення унікальних валентинок без зайвих витрат.

Валентинка-пазл

Із цупкого картону вирізаємо серце. В першому варіанті можна відразу на звороті написати приємні слова чи зізнання у коханні і потім розрізати його на кілька частин, як пазл. Також можна спочатку поділити листівку на пазли, а вже потім на цих шматочках написати окремі слова, щоб зрозуміти це послання - потрібно зібрати пазл.

Валентинка з прихованим текстом

Написати своє послання на листівці потрібно восковою свічкою. І презентувати її разом із акварельними чи гуашевими фарбами. На перший погляд, партнер подумає, що там порожня листівка, але коли покриє її фарбою - побачить ці таємні і такі приємні слова.

День святого Валентина: історія свята та традиції святкування в усьому світі

Листівка з відбитками пальців

Разом із такою Валентинкою ви ніби даруєте свою ідентичність, щось дуже особисте. Найпоширеніший варіант - створити малюнок серця відбитками пальці. Поруч поставити дату і короткий підпис - виглядає мінімалістично і дуже символічно. Любителі складніших варіантів можуть відбитками намалювати повітряні кульки чи квіти.

Валентинка-комікс

Така листівка підійде для пар, які вже мають свою історію. Її суть полягає в тому, що потрібно намалювати кілька кадрів із ваших спільних спогадів. Для цього не потрібно бути художником. Малюнки можуть бути схематичними і примітивними, але вони повернуть вас у ті приємні моменти життя і змусять дорогу вам людину посміхнутись і прожити це знову. Намалювати їх можна на листівці, яку виготовили власноруч чи навіть на валентинці з магазину, адже таке доповнення зробить подарунок унікальним та дорогим.

Валентинка "100 причин, чому я тебе кохаю"

Для цього подарунку потрібно приділити більше часу та натхнення. Проте результат того вартий. Маленькі записки із зізнаннями можна скласти в баночку, коробочку чи конверт. Кожна причина - це окрема емоція. Відкрити їх можна відразу, або розтягнути задоволення на кілька днів. Готуючи цей подарунок - ви не лише зробите приємне коханій людині, а й нагадаєте собі за що вона вам така дорога.

Проте незалежно від того чи оберете ви наш варіант листівки, чи зробите інший подарунок - головне, що він буде від щирого серця і принесе такі потрібні приємні емоції.

Незабутній подарунок для коханої дівчини на День Святого Валентина

Олександра Месенко

СуспільствоЛайфхаки
