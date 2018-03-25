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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 11336 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 49711 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 88217 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 105626 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114518 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120640 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132017 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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День воли: в Беларуси начались задержания активистов

День воли: в Беларуси начались задержания активистов

Киев  •  УНН

 • 13294 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Беларуси начались задержания активистов на акциях ко Дню Воли. Об этом сообщает БелаПАН, передает УНН.

В частности, утром на железнодорожной станции в Марьиной Горке задержан поэт и общественный деятель Славомир Адамович, который планировал уехать в Минск для участия в праздновании 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики.

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Также задержана активистка оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Таисия Кабанчук. Кроме того, задержание активистов произошли и в Могилевской области.

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Напомним, сегодня в Беларуси отмечают День Воли - годовщину провозглашения Белорусской народной республики.

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