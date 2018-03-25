День воли: в Беларуси начались задержания активистов

В частности, утром на железнодорожной станции в Марьиной Горке задержан поэт и общественный деятель Славомир Адамович, который планировал уехать в Минск для участия в праздновании 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики.

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Также задержана активистка оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Таисия Кабанчук. Кроме того, задержание активистов произошли и в Могилевской области.

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Напомним, сегодня в Беларуси отмечают День Воли - годовщину провозглашения Белорусской народной республики.