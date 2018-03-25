День волі: в Білорусі почались затримання активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Білорусі почались затримання активістів на акціях до Дня Волі. Про це повідомляє БелаПАН, передає УНН.
Зокрема, зранку на залізничній станції в Мар'їній Гірці затриманий поет і громадський діяч Славомир Адамович, який планував виїхати до Мінська для участі в святкуванні 100-річчя проголошення Білоруської Народної Республіки.
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Також затримана активістка оргкомітету зі створення партії "Білоруська християнська демократія" Таїсія Кабанчук. Крім того, затримання активістів сталися і в Могилевській області.
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Нагадаємо, сьогодні в Білорусі відзначають День Волі - річницю проголошення Білоруської народної республіки.