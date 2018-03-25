День воли: в Киеве десятки активистов вышли на Майдан с флагами Беларуси

К активистам также присоединилась организация ОУН. Поэтому на Майдане можно увидеть сине-желтые, красно-черные и бело-красные флаги.

Со слов корреспондента УНН, в центр Киева пришла и гражданка Беларуси.

Женщина говорит, что приехала к родственникам и сегодня пришла свободно отпраздновать с единомышленниками праздник.

"... официальное государство, президент, не уважают и не поддерживают историческое самосознание белорусов, а украинцы с радостью принимают белорусов и праздник независимости, потому что мы имеем общего врага, который посягает на эту независимость", - добавила женщина.

Киевляне говорят, что вышли на Майдан в знак солидарности с белорусским народом.

"... белорусы поддерживают украинцев в нашей борьбе за свободу как на Майдане, так и на фронте", - рассказали корепонденту УНН.

В центре Киева выкрикивают лозунги "Слава Украине!" и "Жыве Беларусь!", а также поют.

Напомним, сегодня в Беларуси отмечают День Воли - годовщину провозглашения Белорусской народной республики.

Как сообщал УНН, в Минске, на площади Якуба Коласа, задержаны не менее 30 человек.

Так, по информации издания, на площади задержан один из заявителей запрещенной акции Сергей Спариш, а также сопредседатель движения солидарности "Разам" Елена Толстая.

СМИ отмечает, что забирают в основном мужчин. К людям подходят с просьбой предъявить паспорт, а затем отводят их в автозаки, которые находятся по всему периметру площади.