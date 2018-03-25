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День волі: у Києві десятки активістів вийшли на Майдан із прапорами Білорусі

День волі: у Києві десятки активістів вийшли на Майдан із прапорами Білорусі

Київ • УНН

 • 17573 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. У Києві більше 50 активістів вийшли на Майдан Незалежності із біло-червоними прапорами з нагоди Дня Волі, яке відзначають у Білорусі, передає кореспондент УНН.

До активістів також долучилась організація ОУН. Тож на Майдані можна побачити блакитно-жовті, червоно-чорні та біло-червоні прапори.

За словами кореспондента УНН, у центр Києва прийшла і громадянка Білорусі.

Жінка каже, що приїхала до родичів і сьогодні прийшла вільно відсвяткувати з однодумцями свято.

"...офіційна держава, президент, не шанують і не підтримують історичну самосвідомість білорусів, а українці з радістю приймають білорусів і свято незалежності, бо ми маємо спільного ворога, який посягає на цю незалежність", - додала жінка.

Кияни ж кажуть, що вийшли на Майдан на знак солідарності з білоруським народом.

"...білоруси підтримують українців у нашій боротьбі за свободу як на Майдані, так і на фронті", - розповіли корепонденту УНН.

У центрі Києва вигукують гасла "Слава Україні!" та "Жыве Беларусь!", а також співають пісень.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі відзначають День Волі - річницю проголошення Білоруської народної республіки.

Як повідомляв УНН, у Мінську, на площі Якуба Коласа, затримано щонайменше 30 осіб.

Так, за інформацією видання, на площі затриманий один із заявників забороненої акції Сергій Спариш, а також співголова руху солідарності "Разам" Олена Толстая.

ЗМІ відзначає, що забирають в основному чоловіків. До людей підходять з проханням пред'явити паспорт, а потім відводять їх в автозаки, які знаходяться по всьому периметру площі.

Українські Національні Новини

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