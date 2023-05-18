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13 марта, 19:26 • 50015 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105457 просмотра

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13 марта, 13:47 • 108083 просмотра

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13 марта, 13:40 • 108225 просмотра

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13 марта, 10:29 • 96182 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110513 просмотра

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День вышиванки и Международный день музеев. Что еще отмечают 18 мая

День вышиванки и Международный день музеев. Что еще отмечают 18 мая

Киев • УНН

 • 1442358 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Сегодня, 18 мая, в третий четверг мая отмечается Всемирный день вышиванки. Неофициальный праздник, который был основан группой студентов Черновицкого национального университета в 2006 году, пишет УНН.

Целью праздника является популяризация вышиванки как символа Украины, а условием (хоть и не обязательным) надеть в этот день вышиванку.

Довольно быстро праздник приобрел популярность. К нему присоединяются известные украинцы, государственные деятели, представители украинской диаспоры за рубежом, иностранные политики и дипломаты.
Также в этот день проводятся различные мероприятия.

А еще 18 мая Международный день музеев и День грязной посуды. В Украине отдельно отмечается День резервиста ВСУ.

По церковному календарю 18 мая – День памяти Святой мученицы Ирины Македонской.
Она жила в І веке, была дочерью тогдашнего правителя Македонии Лициния, и при рождении была названа Пенелопой.
Уверовала во Христа и при крещении взяла себе имя Ирина. Лициния разозлило то, что его дочь крестилась, и он повелел бросить ее под копыта лошадей. Однако, лошади развернулись и бросились на самого правителя. Считается, что Ирина молитвами исцелила отца, после чего он и еще 3 присутствующих уверовали во Христа.
При следующем правителе Ирину бросали в ров со змеями, однако тогда она осталась невредимой.
Проповедовала и исцеляла больных во многих городах.

Еще считается, что в Эфесе Ирина пошла в горную пещеру и попросила завалить вход камнем. Через 4 дня пещеру открыли, однако тела Ирины в середине не было.

Христиане западного обряда сегодня, 18 мая отмечают Вознесение Господне.

Именины 18 мая празднуют Ирина, Иаков, Ефрем.

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