День вышиванки и Международный день музеев. Что еще отмечают 18 мая

Целью праздника является популяризация вышиванки как символа Украины, а условием (хоть и не обязательным) надеть в этот день вышиванку.

Довольно быстро праздник приобрел популярность. К нему присоединяются известные украинцы, государственные деятели, представители украинской диаспоры за рубежом, иностранные политики и дипломаты.

Также в этот день проводятся различные мероприятия.

А еще 18 мая Международный день музеев и День грязной посуды. В Украине отдельно отмечается День резервиста ВСУ.

По церковному календарю 18 мая – День памяти Святой мученицы Ирины Македонской.

Она жила в І веке, была дочерью тогдашнего правителя Македонии Лициния, и при рождении была названа Пенелопой.

Уверовала во Христа и при крещении взяла себе имя Ирина. Лициния разозлило то, что его дочь крестилась, и он повелел бросить ее под копыта лошадей. Однако, лошади развернулись и бросились на самого правителя. Считается, что Ирина молитвами исцелила отца, после чего он и еще 3 присутствующих уверовали во Христа.

При следующем правителе Ирину бросали в ров со змеями, однако тогда она осталась невредимой.

Проповедовала и исцеляла больных во многих городах.

Еще считается, что в Эфесе Ирина пошла в горную пещеру и попросила завалить вход камнем. Через 4 дня пещеру открыли, однако тела Ирины в середине не было.

Христиане западного обряда сегодня, 18 мая отмечают Вознесение Господне.

Именины 18 мая празднуют Ирина, Иаков, Ефрем.