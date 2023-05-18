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День вишиванки та Міжнародний день музеїв. Що ще відзначають 18 травня

День вишиванки та Міжнародний день музеїв. Що ще відзначають 18 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Сьогодні, 18 травня, у третій четвер травня відзначається Всесвітній день вишиванки. Неофіційне свято, яке було започатковане групою студентів Чернівецького національного університету у 2006 році, пише УНН.

Метою свята є популяризація вишиванки як символу України, а умовою ( хоч і не обов’язковою) вдягнути цього дня вишиванку.

Досить швидко свято набуло популярності. До нього приєднуються відомі українці, державні діячі, представники української діаспори за кордоном, іноземні політики та дипломати.
Також у цей день проводяться різноманітні заходи.

А ще 18 травня Міжнародний день музеїв та День брудного посуду. В Україні окремо відзначається День резервіста ЗСУ.

За церковним календарем 18 травня – День пам’яті Святої мучениці Ірини Македонської.
Вона жила у І столітті, була донькою тодішнього правителя Македонії Ліцинія, і при народженні була названа Пенелопою.
Увіровала у Христа та при хрещенні взяла собі ім’я Ірина. Ліцинія розлютило те, що його донька хрестилася, і він повелів кинути її під копита коней. Однак, коні розвернулися та кинулися на самого правителя. Вважається, що Ірина молитвами зцілила батька, після чого він та ще 3 присутніх увірували в Христа.
За наступного правителя Ірини кидали у рів зі зміями, однак у тоді вона залишилася неушкодженою.
Проповідувала та зцілювала хворих у багатьох містах .

Ще вважається, що в Ефесі Ірина пішла в гірську печеру і попросила завалити вхід каменем. Через 4 дні печеру відкрили, однак тіла Ірини в середині не було.

Християни західного обряду сьогодні, 18 травня відзначають Вознесіння Господнє.

Іменини 18 травня святкують Ірина, Яків, Єфрем.

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