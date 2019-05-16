День вышиванки: работники украинского лотерейного оператора организовали фото-флешмоб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Оператор государственных лотерей "М.С.Л." отметил День украинской вышиванки корпоративным фото-флэшмобом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
"Сотрудники компании со всех уголков страны делали колоритные фотографии в национальной одежде в присутствии в кадре любого элемента, который так или иначе связан с "М.С.Л.", - рассказали в компании, добавив, что оператор государственных лотерей отмечает праздник третий год подряд.
Соотечественники празднуют День украинской вышиванки с 2006 года. Инициатива ввести праздник принадлежит студентам Черновицкого национального университета.
"К чествованию вышиванки присоединяются представители шоу-бизнеса и различных религиозных конфессий, дизайнеры и общественные деятели, спортсмены и военные, политики и рядовые граждане, которые с удовольствием одевают в третий четверг мая расшитую символическими узорами одежду", - рассказали в "М.С. Л."