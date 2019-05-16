День вишиванки: працівники українського лотерейного оператора організували фото-флешмоб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Оператор державних лотерей "М.С.Л." відзначив День української вишиванки корпоративним фото-флешмобом, передає УНН із посиланням на прес-службу компанії.
"Співробітники компанії з усіх куточків країни робили колоритні світлини у національному вбранні за присутності у кадрі будь-якого елементу, який так чи інакше пов’язаний з "М.С.Л.", - розповіли у компанії, додавши, що оператор державних лотерей відзначає свято третій рік поспіль.
Співвітчизники святкують День української вишиванки з 2006 року. Ініціатива запровадити свято належить студентам Чернівецького національного університету.
"До вшанування вишиванки долучаються представники шоу-бізнесу та різноманітних релігійних конфесій, дизайнери та громадські діячі, спортсмени та військові, політики та пересічні громадяни, які із задоволенням вдягають у третій четвер травня розшиту символічними візерунками одежу", - розповіли у "М.С.Л."