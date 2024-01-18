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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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День Винни-Пуха, День здорового веса женщин

День Винни-Пуха, День здорового веса женщин

Киев • УНН

 • 23891 просмотра

Именно 18 января 1882 года родился создатель Винни Пуха, писатель Алан Александр Милн. Первые рассказы о Винни-Пухе были опубликованы в 1926 году.

Сегодня, 18 января, во многих странах мира поклонники цикла рассказов о приключениях сказочного мишки отмечают День Винни-Пуха, пишет УНН.

Именно 18 января 1882 года родился создатель Винни Пуха, писатель Алан Александр Милн.

Первые рассказы о Винни-Пухе были опубликованы в 1926 году.

Свое имя этот сказочный персонаж получил от любимой игрушки сына писателя - плюшевого медведя. Именно дружба мальчика с мишкой Винни стала причиной создания произведений о приключениях Винни Пуха, которые переведены на 25 языков и изданы десятками миллионов экземпляров. Кстати, история Винни Пуха попала в престижный список бестселлеров New York Times.

В третий четверг января, который в этом году приходится на 18 января, отмечается День здорового веса женщин.

Событие посвящено пропаганде здорового образа жизни для женщин. Оно подчеркивает важность сбалансированного подхода к контролю веса, сосредотачиваясь на физическом, психическом и социальном здоровье.

У женщин довольно часто худоба ошибочно отождествляется со здоровьем. Однако здоровый вес - это не о худобе, а о поддержании естественного веса для вашего типа фигуры с учетом роста и других факторов. Важно понимать, что здоровый образ жизни включает в себя сбалансированное питание, регулярные физические упражнения, достаточный сон и эффективное управление стрессом.

Еще 18 января можно отметить День идеографического словаря (тезауруса). Если алфавитный словарь служит для того, чтобы узнать что-то о данном слове, то идеографический словарь служит для того, чтобы узнать что-то о данном смысле - например, какими словами можно выразить это значение.

Именно 18 января 1779 года родился британский врач и лексикограф Питер Марк Роже.

В 1852 году он издал первый современный словарь синонимов, в котором они были упорядочены по семантическим категориям. Словарь насчитывал около 15 тысяч слов.

По церковному календарю сегодня день памяти святителей, архиепископов Александрийских Афанасия и Кирилла.

Афанасий вел непримиримую борьбу с еретиками. За это его часто оговаривали и несколько раз выгоняли из Александрии.

Кирилл на посту архиепископа добился изгнания еретиков из Александрии, а на месте языческого капища построил христианский храм.

Именины 18 января празднуют Афанасий, Кирилл, Дмитрий, Марк, Алексей, Оксана, Мария.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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