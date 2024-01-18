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День Вінні-Пуха, День здорової ваги жінок

День Вінні-Пуха, День здорової ваги жінок

Київ • УНН

 • 23891 перегляди

Саме 18 січня 1882 року народився творець Вінні Пуха, письменник Алан Олександр Мілн. Перші оповідання про Вінні-Пуха були опубліковані у 1926 році.

Сьогодні, 18 січня, у багатьох країнах світу шанувальники циклу оповідань про пригоди казкового ведмедика відзначають День Вінні-Пуха, пише УНН.

Саме 18 січня 1882 року народився творець Вінні Пуха, письменник Алан Олександр Мілн.

Перші оповідання про Вінні-Пуха були опубліковані у 1926 році.

Своє ім'я цей казковий персонаж отримав від улюбленої іграшки сина письменника – плюшевого ведмедя. Саме дружба хлопчика з ведмедиком Вінні стала причиною створення творів про пригоди Вінні Пуха, які перекладені 25 мовами і видані десятками мільйонів екземплярів. До речі, історія Вінні Пуха потрапила до престижного списку бестселерів New York Times.

У третій четвер січня, який цього року припадає на 18 січня, відзначається День здорової ваги жінок.

Подія присвячена пропаганді здорового способу життя для жінок. Вона підкреслює важливість збалансованого підходу до контролю ваги, зосереджуючись на фізичному, психічному та соціальному здоров’ї.

У жінок досить часто худорлявість помилково ототожнюється зі здоров’ям. Однак здорова вага - це не про худорлявість, а про підтримання природної ваги для вашого типу фігури з урахуванням зросту та інших факторів. Важливо розуміти, що здоровий спосіб життя включає в себе збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи, достатній сон та ефективне управління стресом.

Ще 18 січня можна відзначити День ідеографічного словника (тезаурусу). Якщо алфавітний словник служить у тому, щоб дізнатися щось про даному слові, то ідеографічний словник служить у тому, щоб дізнатися щось про даний сенс - наприклад, якими словами можна висловити це значення.

Саме 18 січня 1779 року народився британський лікар та лексикограф Пітер Марк Роже.

У 1852 році він видав перший сучасний словник синонімів, у якому вони були упорядковані за семантичними категоріями. Словник нараховував близько 15 тисяч слів.

За церковним календарем сьогодні день пам’яті святителів, архієпископів Олександрійських Афанасія та Кирила.

Афанасій він непримириму боротьбу з єретиками. За це його часто обмовляли та декілька разів виганяли з Олександрії.

Кирило на посаді архієпископа добився вигнання єретиків з Олександрії, а на місці язичницького капища збудував християнський храм.

Іменини 18 січня святкують Афанасій, Кирило, Дмитро, Марко, Олексій, Оксана, Марія.

Захар Подкидишев

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