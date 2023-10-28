День отшельника, Международный день ухода и поддержки. Что еще можно отметить 29 октября

Событие было основано в США. А дата, как считается, была установлена в честь дня рождения святого Колмана Дуаха, почитаемого в Ирландии, который был известным аскетом и отшельником.

Всем, кто желает присоединиться к сегодняшнему событию, советуют выключить все гаджеты, не появляться в соцсетях, не отвечать на сообщения в мессенджерах, а просто побыть наедине с собой.

В июле этого года Генассамблея ООН провозгласила 29 октября Международный день ухода и поддержки. Событие посвящено уходу и поддержке во всех эф формах, а также людям, которые их осуществляют.

Несмотря на свою важность, эта область часто лишена льгот и защиты, работники сталкиваются с низкой заработной платой, физическим и психическим вредом.

Сегодняшнее событие служит упоминанием о важности ухода в наших обществах. А поскольку спрос на уход продолжает расти, крайне важно обеспечить, чтобы услуги по уходу были доступными, недорогими и качественными, а к работникам, осуществляющим уход, относились с уважением и достоинством, которого они заслуживают.

В Украине с 1993 года в последнее воскресенье октября, которое в этом году приходится именно на 29 число, отмечается День автомобилиста и дорожника.

29 октября проводятся мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с инсультом — острым нарушением мозгового кровообращения из-за внезапного прекращения кровоснабжения мозга. Событие было начато по инициативе ВОЗ в 2006 году.

По статистике, ежегодно у 17 миллионов человек происходит инсульт, 6,5 миллиона человек ежегодно умирают от инсульта или от его последствий.

Также 29 октября — это Международный день псориаза.

Псориаз — это аутоиммунная болезнь, которая проявляется образованием на коже шершащих ячеек. Впоследствии воспаления появляются во внутренних органах, а также внутри суставов, что без лечения приводит к инвалидности.

По статистике, псориазом страдают в мире страдают более 125 миллионов человек. В Украине около 500 человек имеют диагноз “псориаз”.

По церковному календарю сегодня День памяти мученицы Анастасии Римлянки, жившей в ІІІ веке.

Анастасия родилась в зажиточной семье, но рано осиротела. Воспитывалась в женском монастыре. Постоянно помогала нуждающимся и больным.

Когда усилились гонения на христиан, Анастасию арестовали. Военачальник потребовал, чтобы она отказалась от Господа и принесла жертву языческим богам.

Несмотря на пытки, Анастасия отказалась, и ей отрубили голову.

Именины сегодня празднуют Анастасия, Мария, Анна, Евгений, Виктор.