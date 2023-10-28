День відлюдника, Міжнародний день догляду та підтримки. Що ще можна відзначити 29 жовтня

Подія була започаткована у США. А дата, як вважається, була встановлена на честь дня народження святого Колмана Дуаха, якого шанують в Ірландії, і який був відомим аскетом і відлюдником.

Усім, хто бажає доєднатися до сьогоднішньої події радять вимкнути усі гаджети, не з’являтися у соцмережах, не відповідати на повідомлення у месенджерах, а просто побути наодинці з собою.

У липні цього року Генасамблея ООН проголосила 29 жовтня Міжнародним днем догляду та підтримки. Подія присвячена догляду та підтримці в усіх їф формах, а також людям, що їх здійснюють.

Незважаючи на свою важливість, ця сфера часто позбавлена пільг і захисту, працівники стикаються з низькою заробітною платою, фізичною і психічною шкодою.

Сьогоднішня подія слугує нагадуванням про важливість догляду в наших суспільствах. А оскільки попит на догляд продовжує зростати, вкрай важливо забезпечити, щоб послуги з догляду були доступними, недорогими та якісними, а до працівників, які здійснюють догляд, ставилися з повагою та гідністю, на яку вони заслуговують.

В Україні з 1993 року в останню неділю жовтня, яка цього року припадає саме на 29 число, відзначається День автомобіліста та дорожника.

29 жовтня проводяться заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби з інсультом — гострим порушенням мозкового кровообігу через раптове припинення кровопостачання мозку. Подія була започаткована за ініціативи ВООЗ у 2006 році.

За статистикою, щороку у 17 мільйонів людей стається інсульт, 6,5 мільйонів людей щороку помирають від інсульту або від його наслідків.

Також 29 жовтня — це Міжнародний день псоріазу.

Псоріаз — це аутоімунна хвороба, яка проявляється утворенням на шкірі осередків, що шерхнуть. Згодом запалення з’являються на внутрішніх органах, а також всередині суглобів, що без лікування призводить до інвалідності.

За статистикою, на псоріаз страждають у світі страждають більше 125 мільйонів людей. В Україні близько 500 осіб мають діагноз “псоріаз”.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучениці Анастасії Римлянки, яка жила у ІІІ столітті.

Анастасія народилася у заможній родині, але рано осиротіла. Виховувалася у жіночому монастирі. Постійно допомагала нужденним та хворим.

Коли посилилися гоніння на християн, Анастасію арештували. Воєначальник вимагав аби вона відмовилися від Господа та принесла жертву язичницьким богам.

Незважаючи на тортури, Анастасія відмовилася, і їй відрубали голову.

Іменини сьогодні святкують Анастасія, Марія, Анна, Євген, Віктор.