День в ООС: боевики дважды нарушили режим "тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. По состоянию на 18:00 незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции вблизи города Марьинка и поселка Широкино из минометов калибра 120 мм", - говорится в сообщении.
Вследствие обстрелов один военнослужащий ОС получил ранения.
"На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в штабе.
Напомним, за минувшие сутки 27 мая боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.