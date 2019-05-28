День в ООС: бойовики двічі порушили режим "тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Станом на 18:00 незаконні збройні формування двічі порушили режим припинення вогню у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник обстріляв наші позиції поблизу міста Мар'їнка і селища Широкіне з мінометів калібру 120 мм", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ОС отримав поранення.
"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - додали у штабі.
Нагадаємо, минулої доби 27 травня бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.