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День в ООС: бойовики двічі порушили режим "тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Станом на 18:00 незаконні збройні формування двічі порушили режим припинення вогню у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник обстріляв наші позиції поблизу міста Мар'їнка і селища Широкіне з мінометів калібру 120 мм", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ОС отримав поранення.

"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - додали у штабі.

Нагадаємо, минулої доби 27 травня бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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