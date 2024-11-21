День Святого Николая: что стоит посетить с детьми в Киеве
Киев • УНН
В Киеве открылись различные локации ко Дню Святого Николая для детей и взрослых. Среди них - спектакли, резиденции Святого Николая, мастер-классы и интерактивные программы с подарками.
День Святого Николая - это не только один из самых любимых праздников у детей, когда они получают подарки, но и прекрасная возможность интересно провести время с семьей. УНН подготовили подборку развлечений ко дню Святого Николая в столице, где будет интересно не только малышам, но и взрослым.
Спектакль «Сказка. Ледяная история - легенда о драконе»
Посетителей ждет спектакль по адаптации сценария скандинавских сказочников. Перформанс сочетает в себе легенду о драконе и тайну Снежной Королевы, поэтому непременно оставит хорошие впечатления после и поднимет рождественское настроение.
Когда: 3 - 8 декабря
Где: Центр культуры и искусств КПИ, проспект Берестейский, 37
сказочные истории Святого Николая
Украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль KALYNA проведет уютный вечер с традиционными украинскими колядками и щедривками. С первых минут посетителей ждет игровой интерактив, много сюрпризов и подарков. Также есть возможность посетить резиденцию Святого Николая, загадать свое желание и получить фото на память.
Когда:04 декабря, 18:00;
05 декабря, 15:00, 18:00
Де: м. Киев, ул. Межигорская, 2
Главная Резиденция Святого Николая
Для всех кому хочется познакомиться со Святым Николаем и побывать у него в гостях в казацком поселке "Мамаева Слобода" открылась "главная резиденция Святого Николая". Здесь посетителей ждет мини экскурсия в усадьбу "Титаря", где расположена резиденция. Здесь дети смогут побывать в избушке Святого Николая и угостить чаем с печеньем. К тому же организаторы предлагают множество интересных мастер-классов изготовлению рождественского медового пряника "Рыбка", "Рождественской свечи", написанию письма Николаю, гончарству и многому другому.
Когда: 18 ноября - 22 декабря, 10:00
Где: г.Киев, ул. Михаила Донца, 2
Встреча со Святым Николаем в музее под открытым небом
В Музее под открытым небом ко дню Святого Николая приглашают взрослых и маленьких посетителей в Усадьбу Святого Николая. Здесь посетителей ждут театрализованные интерактивные представления с привлечением детей, веселые игры и развлечения, легенды и рассказы о Святом Николае и непосредственно встреча с самим Чудотворцем.
Когда: 5 - 22 декабря
Де: м. Киев, ул. Академика Тронько, 1
Семь добрых дел Святого Николая
Новый украинский театр предлагает посетить новогодний спектакль-игру "семь добрых дел Святого Николая".Именно столько дел, как говорится в анонсе к событию, придется выполнить всем маленьким участникам спектакля и их родителям, чтобы Святой Николай мог посетить их на праздник и принести подарки.
Когда: 5 декабря - 18 января
Где: Театр на Михайловской
м. Киев, ул. Михайловская, 24Ж