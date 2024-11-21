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Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
12:56 • 67123 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

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"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
12:25 • 103918 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

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"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
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День Святого Николая: что стоит посетить с детьми в Киеве

День Святого Николая: что стоит посетить с детьми в Киеве

Киев  •  УНН

 • 6499 просмотра

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В Киеве открылись различные локации ко Дню Святого Николая для детей и взрослых. Среди них - спектакли, резиденции Святого Николая, мастер-классы и интерактивные программы с подарками.

День Святого Николая - это не только один из самых любимых праздников у детей, когда они получают подарки, но и прекрасная возможность интересно провести время с семьей. УНН подготовили подборку развлечений ко дню Святого Николая в столице, где будет интересно не только малышам, но и взрослым.

Спектакль «Сказка. Ледяная история - легенда о драконе»

Посетителей ждет спектакль по адаптации сценария скандинавских сказочников. Перформанс сочетает в себе легенду о драконе и тайну Снежной Королевы, поэтому непременно оставит хорошие впечатления после и поднимет рождественское настроение.

Когда: 3 - 8 декабря

Где: Центр культуры и искусств КПИ, проспект Берестейский, 37

сказочные истории Святого Николая

Украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль KALYNA проведет уютный вечер с традиционными украинскими колядками и щедривками. С первых минут посетителей ждет игровой интерактив, много сюрпризов и подарков. Также есть возможность посетить резиденцию Святого Николая, загадать свое желание и получить фото на память.

Когда:04 декабря, 18:00;

05 декабря, 15:00, 18:00

Де: м. Киев, ул. Межигорская, 2

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Главная Резиденция Святого Николая

Для всех кому хочется познакомиться со Святым Николаем и побывать у него в гостях в казацком поселке "Мамаева Слобода" открылась "главная резиденция Святого Николая". Здесь посетителей ждет мини экскурсия в усадьбу "Титаря", где расположена резиденция. Здесь дети смогут побывать в избушке Святого Николая и угостить чаем с печеньем. К тому же организаторы предлагают множество интересных мастер-классов изготовлению рождественского медового пряника "Рыбка", "Рождественской свечи", написанию письма Николаю, гончарству и многому другому.

Когда: 18 ноября - 22 декабря, 10:00

Где: г.Киев, ул. Михаила Донца, 2

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Встреча со Святым Николаем в музее под открытым небом

В Музее под открытым небом ко дню Святого Николая приглашают взрослых и маленьких посетителей в Усадьбу Святого Николая. Здесь посетителей ждут театрализованные интерактивные представления с привлечением детей, веселые игры и развлечения, легенды и рассказы о Святом Николае и непосредственно встреча с самим Чудотворцем.

Когда: 5 - 22 декабря 

Де: м. Киев, ул. Академика Тронько, 1

Семь добрых дел Святого Николая

Новый украинский театр предлагает посетить новогодний спектакль-игру "семь добрых дел Святого Николая".Именно столько дел, как говорится в анонсе к событию, придется выполнить всем маленьким участникам спектакля и их родителям, чтобы Святой Николай мог посетить их на праздник и принести подарки. 

Когда: 5 декабря - 18 января 

Где: Театр на Михайловской 

м. Киев, ул. Михайловская, 24Ж

Алина Волянская

Алина Волянская

КультураКиев
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