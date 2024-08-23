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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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День Независимости стал одним из трех самых популярных праздников в Украине - опрос

День Независимости стал одним из трех самых популярных праздников в Украине - опрос

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 10:05  •  9051 просмотра

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По данным КМИС, поддержка Дня Независимости выросла с 12% в 2013 до 64% в 2024 году. Не менее 87% украинцев поддерживают Независимость страны, лишь 0,3% выступают за объединение с Россией.

День Независимости Украины стал одним из трех наиболее популярных праздников в стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает УНН

Отношение ко Дню Независимости Украины с 2013 до 2024 радикально изменилось. В 2013 году этот праздник был наиболее важным или любимым для 12% украинцев, а в 2024 году - для 64%. В 2013 это было одним из наименее популярных праздников (менее популярным был только День Конституции), а сейчас это один из 3-х самых популярных праздников в Украине, уступает лишь двум главным религиозным праздникам

- говорится в сообщении КМИС. 

Кроме того, согласно опросу, абсолютное большинство украинцев (не менее 87%) поддерживают Независимость Украины. Лишь 0.3% считают, что Украине следует объединиться с россией.

Абсолютная поддержка Независимости была свершившимся фактом и до 2014 года, однако сейчас эта поддержка стала еще выше, указали в КМИС. 

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Методология опроса:

В анализе отношения к Независимости и к празднику Дня Независимости Украины были использованы данные омнибусных исследований КМИС, которые  были проведены с 2013 по 2024 годы. Вопрос о том, какие праздники наиболее важны или любимы, зависит от даты проведения опроса.  Чем ближе к этому празднику - тем чаще его вспоминают респонденты. Поэтому для изучения динамики обычно спрашивали о праздниках каждый год в одно и то же время (в феврале). Вопросы об отношении к Независимости менее зависимы от сезона сбора данных.

Опросы, которые были в проведены в период до февраля 2020 года, были проведены методом личных (face-to-face) интервью, после - методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews). По географии охвата до февраля 2014 года опрос включал все территории Украины, после февраля 2014 года не включал временно оккупированный Крым и отдельные территории Донецкой и Луганской областей. После февраля 2022 года опросы не включают новые временно оккупированные территории. Выборка каждого опроса составляет преимущественно около 1000-2000 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 2,9%.

В условиях полномасштабного вторжения кроме указанной формальной погрешности может добавляться некоторое систематическое отклонение, но не более 5-6% процентов.

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