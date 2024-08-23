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День Незалежності став одним з трьох найпопулярніших свят в Україні - опитування

День Незалежності став одним з трьох найпопулярніших свят в Україні - опитування

Київ • УНН

 • 15771 перегляди

За даними КМІС, підтримка Дня Незалежності зросла з 12% у 2013 до 64% у 2024 році. Неменше 87% українців підтримують Незалежність країни, лише 0,3% виступають за об'єднання з росією.

День Незалежності України стало одним з трьох найбільш популярних свят в країні, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє УНН

Ставлення до Дня Незалежності України з 2013 до 2024 радикально змінилося. У 2013 році це свято було найбільш важливим чи улюбленим для 12% українців, а у 2024 році – для 64%. У 2013 це було одним з найменш популярних свят (менш популярним був лише День Конституції), а зараз це одне з 3-х найбільш популярних свят в Україні, поступається лише двом головним релігійним святам

- йдеться у повідомленні КМІС. 

Крім того, згідно з опитуванням, абсолютна більшість українців (не менше 87%) підтримують Незалежність України. Лише 0.3% вважають, що Україні слід об’єднатися з росією.

Абсолютна підтримка Незалежності була доконаним фактом і до 2014 року, проте зараз ця підтримка стала ще вищою, вказали в КМІС. 

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Методологія опитування:

В аналізі ставлення до Незалежності та до свята Дня Незалежності України були використані дані омнібусних досліджень КМІС, що  були проведені з 2013 до 2024 років. Запитання про те, які свята найбільш важливі чи улюблені, залежить від дати проведення опитування.  Чим ближче до цього свята – тим частіше його згадують респонденти. Тому для вивчення динаміки зазвичай запитували про свята кожного року в той самий час (у лютому). Запитання про ставлення до Незалежності менш залежні від сезону збору даних.

Опитування, які були в проведені в період до лютого 2020 року, були проведені методом особистих (face-to-face) інтерв’ю, після – методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews). За географією охоплення до лютого 2014 року опитування включали всі території України, після лютого 2014 року не включали тимчасово окупований Крим і окремі території Донецької і Луганської областей. Після лютого 2022 року опитування не включають нові тимчасово окуповані території. Вибірка кожного опитування становить переважно близько 1000-2000 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 2,9%.

За умов повномасштабного вторгнення крім зазначеної формальної похибки може додаватися певне систематичне відхилення, але не більше 5-6% відсотків.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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