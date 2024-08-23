"Став символом сили та рішучості": Українські посольства за кордоном відзначають День Державного прапора

Посольства України в різних країнах провели урочисті церемонії підняття Державного прапора. Дипломати підкреслили важливість синьо-жовтого стягу як символу єдності та незламності українського народу. Про це повідомляє УНН.

Зокрема, під звуки гімну України дипломати посольства України в білорусі підняли Державний Прапор.

"Сьогодні прапор – з нашими військовими на їхніх плечових шевронах, у рюкзаках та на позиціях. Вони бережно підписують його своїми позивними побратимам на пам’ять. Він майорить над вільними і звільненими містами України", - йдеться у повідомленні посольства.

Також урочисту церемонію підняття нашого національного прапора провели у посольстві України в Азербайджані

"Державний прапор України – це символ нашої незалежності та суверенітету, який нагадує про незламну єдність та незгасиму силу українського народу. Жовто-блакитний стяг дихає історією наших героїв, боротьби та перемог. В цей день ми відчуваємо, як наші традиції, культура та патріотизм об'єднують нас навіть за тисячі кілометрів від рідної землі. Ми вдячні всім, хто підтримує нас і стоїть пліч-о-пліч в цей важливий момент", - вказали у посольстві.

У посольстві України в Кореї у День Державного прапора вказали, що "у часи протистояння російській агресії, віримо у нашу перемогу і памʼятаємо, що наша сила в єдності".

Синьо-жовтий стяг об'єднує націю у стійкості та надії, заявили в посольстві України в Таїланді.

"Перед обличчям російського вторгнення цей прапор став символом сили та рішучості людей, які твердо стоять у боротьбі за незалежність. Український прапор пов'язує мільйони у спільній відданості свободі та справедливості, нагадуючи нам усім про незламний дух, який визначає Україну", - йдеться у повідомленні посольства.

Як зазначили у посольстві України у В'єтнамі, "за останні два роки наше небо було затьмарене відтінками сірого та червоного, заплямоване російськими ракетами та безпілотниками. Наші золоті поля, символ процвітання, обвуглені та почорнілі, вкриті шрамами спустошення від російських воєнних злочинів, які ставлять під загрозу не лише нашу Батьківщину, але й саму сутність природи та глобальну продовольчу безпеку.

Проте символи України залишаються непохитними. Українські прапори продовжують гордо майоріти по всьому світу, слугуючи потужним свідченням стійкості та незламності нашого народу".

Також урочиста церемонія підняття Державного Прапора України відбулась сьогодні і в посольстві України в Японії.

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