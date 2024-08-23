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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Стал символом силы и решимости": Украинские посольства за рубежом отмечают День Государственного флага

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 07:32  •  3838 просмотра

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Посольства Украины в разных странах провели торжественные церемонии поднятия Государственного флага. Дипломаты подчеркнули важность сине-желтого флага как символа единства и несокрушимости украинского народа.

Посольства Украины в разных странах провели торжественные церемонии поднятия Государственного флага. Дипломаты подчеркнули важность сине-желтого флага как символа единства и несокрушимости украинского народа. Об этом сообщает УНН.

В частности, под звуки гимна Украины дипломаты посольства Украины в Беларуси подняли Государственный Флаг.

«Сегодня флаг - с нашими военными на их плечевых шевронах, в рюкзаках и на позициях. Они бережно подписывают его своими позывными собратьям на память. Он развевается над свободными и освобожденными городами Украины», - говорится в сообщении посольства.

Также торжественную церемонию поднятия нашего национального флага провели в посольстве Украины в Азербайджане

«Государственный флаг Украины - это символ нашей независимости и суверенитета, который напоминает о несокрушимом единстве и неугасимой силе украинского народа. Желто-голубой флаг дышит историей наших героев, борьбы и побед. В этот день мы чувствуем, как наши традиции, культура и патриотизм объединяют нас даже за тысячи километров от родной земли. Мы благодарны всем, кто поддерживает нас и стоит бок о бок в этот важный момент», - указали в посольстве.

В посольстве Украины в Корее в День Государственного флага указали, что «во времена противостояния российской агрессии, верим в нашу победу и помним, что наша сила в единстве».

Сине-желтый флаг объединяет нацию в стойкости и надежде, заявили в посольстве Украины в Таиланде.

«Перед лицом российского вторжения этот флаг стал символом силы и решимости людей, которые твердо стоят в борьбе за независимость. Украинский флаг связывает миллионы в общей преданности свободе и справедливости, напоминая нам всем о несокрушимом духе, который определяет Украину», - говорится в сообщении посольства.

Как отметили в посольстве Украины во Вьетнаме, «за последние два года наше небо было омрачено оттенками серого и красного, запятнанное российскими ракетами и беспилотниками. Наши золотые поля, символ процветания, обугленные и почерневшие, покрытые шрамами опустошения от российских военных преступлений, которые ставят под угрозу не только нашу Родину, но и саму сущность природы и глобальную продовольственную безопасность.

Однако символы Украины остаются непоколебимыми. Украинские флаги продолжают гордо развеваться по всему миру, служа мощным свидетельством стойкости и несокрушимости нашего народа».

Также торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины состоялась сегодня и в посольстве Украины в Японии.

Зеленський у День Державного прапора: витискаємо з України окупанта й не дамо спокою його триколорам23 августа 2024, 06:24 • 35051 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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