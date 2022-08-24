День Независимости: оркестр шотландской гвардии поздравил украинцев "Стефанией"

Цитата

"Сегодня Украина празднует 31-й год независимости. В честь юбилея и чествования украинского народа оркестр шотландской гвардии исполнил песню-победительницу Евровидения “Стефания”, - говорится в сообщении.

Today Ukraine marks 31 years since it gained independence.



Для того, чтобы ожидать и как tribute к украинским людям, @ScotsGuardsBand performed winning @Eurovision ввести, 'Stefania', на Horse Guards Parade. @ArmyInLondon#StandWithUkraine#StandForFreedompic.twitter.com/mUC5k07tC4

Напомним