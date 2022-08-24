Ко Дню Независимости Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеопоздравление, а его офис украсили подсолнухами.
День Независимости: оркестр шотландской гвардии поздравил украинцев "Стефанией"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Ко Дню Независимости Украины оркестр шотландской гвардии исполнил "Стефанию" победителей Евровидения-2022 Kalush Orchestra. Видео в Twitter опубликовало Минобороны Великобритании, информирует УНН.
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"Сегодня Украина празднует 31-й год независимости. В честь юбилея и чествования украинского народа оркестр шотландской гвардии исполнил песню-победительницу Евровидения “Стефания”, - говорится в сообщении.
Today Ukraine marks 31 years since it gained independence.
Для того, чтобы ожидать и как tribute к украинским людям, @ScotsGuardsBand performed winning @Eurovision ввести, 'Stefania', на Horse Guards Parade. @ArmyInLondon#StandWithUkraine#StandForFreedompic.twitter.com/mUC5k07tC4
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