До Дня Незалежності України прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відеопривітання, а його офіс прикрасили соняхами.
День Незалежності: оркестр шотландської гвардії привітав українців "Стефанією"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. До Дня Незалежності України оркестр шотландської гвардії виконав "Стефанію" переможців Євробачення-2022 Kalush Orchestra. Відео у Twitter опублікувало Міноборони Великої Британії, інформує УНН.
Цитата
"Сьогодні Україна святкує 31-й рік незалежності. На честь ювілею та для вшанування українського народу оркестр шотландської гвардії виконав пісню-переможницю Євробачення “Стефанія”, - ідеться у повідомленні.
Today Ukraine marks 31 years since it gained independence.
To honour the anniversary and as a tribute to the Ukrainian people, the @ScotsGuardsBand performed the winning @Eurovision entry, 'Stefania', on Horse Guards Parade. @ArmyInLondon #StandWithUkraine #StandForFreedom pic.twitter.com/mUC5k07tC4
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