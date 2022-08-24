День Незалежності: оркестр шотландської гвардії привітав українців "Стефанією"

Цитата

"Сьогодні Україна святкує 31-й рік незалежності. На честь ювілею та для вшанування українського народу оркестр шотландської гвардії виконав пісню-переможницю Євробачення “Стефанія”, - ідеться у повідомленні.

Today Ukraine marks 31 years since it gained independence.



To honour the anniversary and as a tribute to the Ukrainian people, the @ScotsGuardsBand performed the winning @Eurovision entry, 'Stefania', on Horse Guards Parade. @ArmyInLondon #StandWithUkraine #StandForFreedom pic.twitter.com/mUC5k07tC4

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