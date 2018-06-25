День крымскотатарского флага отметят в ряде городов Украины

"Во многих городах и областях появились диаспоры крымских татар, которые временно выехали за пределы Крыма в связи с его оккупацией. Мероприятия (ко Дню крымскотатарского флага - ред.) будут проводиться во Львове, Одессе, Днепре, Херсонской области и Запорожской области в городе Мелитополь. В Херсонской области - Геническ и Новоалексеевка. Ну и, конечно, в городе Киеве", - сообщил Умеров.

Он добавил, что в столице Украины мероприятия ко Дню крымскотатарского флага будут состоять из "нескольких составляющих". Это автопробег, шествие и митинг на Майдане Незалежности, посвященный Дню флага крымских татар.

"Кроме того, мероприятия будут проводиться в других странах, в частности в Литве, Турции, Румынии, Канаде и США", - резюмировал Умеров.

Напомним, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что на сегодняшний день крымские татары практически не могут проводить какие-то массовые мероприятия на полуострове.