День кримськотатарського прапора відзначать у низці міст України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Заходи до Дня кримськотатарського прапора будуть проведені у різних регіонах України та за кордоном. Про це під час презентації заходів до Дня кримськотатарського прапора заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, передає кореспондент УНН.
"У багатьох містах та областях з’явились діаспори кримських татар, які тимчасово виїхали за межі Криму у зв’язку з його окупацією. Заходи (до Дня кримськотатарського прапора – ред.) будуть проводитись у Львові, Одесі, Дніпрі, Херсонській області і Запорізькій області у місті Мелітополь. У Херсонській області – Генічеськ та Новоалексіївка. Ну і, звичайно, у місті Києві", - повідомив Умеров.
Він додав, що у столиці України заходи до Дня кримськотатарського прапора будуть складатись з "декількох складових". Це автопробіг, хода та мітинг на Майдані Незалежності, присвячений Дню прапора кримських татар.
"Крім того, заходи будуть проводитись у інших країнах, зокрема у Литві, Туреччині, Румунії, Канаді та США", - резюмував Умеров.
Нагадаємо, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров заявив, що на сьогоднішній день кримські татари практично не можуть проводити якісь масові заходи на півострові.