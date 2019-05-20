День инаугурации: Киев стоит в пробках

КИЕВ. 20 мая. УНН. На дорогах столицы, особенно в центре города, в день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по состоянию на 8:50 наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.