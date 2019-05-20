День инаугурации: Киев стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. На дорогах столицы, особенно в центре города, в день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по состоянию на 8:50 наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, "стоят" проспект Воздухофлотский, улицы Саксаганского, Жилянская, бульвар Леси Украинки, Набережное шоссе, улицы Бассейная, Павла Скоропадского, проспект Победы, Вадима Гетьмана, бульвар Дружбы Народов.
Затруднено движение на Дарницком, мосту Патона, Северном мосту.
Как сообщал УНН, 20 мая центр столицы, в частности правительственный квартал, с самого утра частично перекрыт для движения транспорта.
Начиная с 6:00 утра, ограничено движение на таких улицах:
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- проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;
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- Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона;
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- Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;
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- Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;
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- аллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
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- улица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро "Арсенальная";
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- улица Михаила Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи;
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- Парковая дорога от улицы Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут;
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- улица Шелковичная от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;
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- улица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;
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- улица Лютеранская от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
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- улица Архитектора Городецкого от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;
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- улица Ольгинская до площади Ивана Франко до улицы Институтской;
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- улица Институтская от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
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- Крепостной переулок от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
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- улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
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- улица Садовая от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
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- улица Пилипа Орлика от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
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- улица Академика Богомольца от улицы Пилипа Орлика до улицы Пилипа Орлика.
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Напомним, 20 мая - день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.