День інавгурації: Київ стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. На дорогах столиці, особливо у центрі міста, у день інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського станом на 8:50 спостерігається значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, "стоять" проспект Повітрофлотський, вулиці Саксаганського, Жилянська, бульвар Лесі Українки, Набережне шосе, вулиці Басейна, Павла Скоропадського, проспект Перемоги, Вадима Гетьмана, бульвар Дружби Народів.
Ускладнено рух Дарницьким, мостом Патона, Північним мостом.
Як повідомляв УНН, 20 травня центр столиці, зокрема урядовий квартал, з самого ранку частково перекритий для руху транспорту.
Починаючи з 6 години ранку, обмежено рух на таких вулицях:
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- проспект Бажана від Харківської площі до Південного шляхопроводу;
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- Наддніпрянське шосе від Південного шляхопроводу до мосту Патона;
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- Набережне шосе від мосту Патона до Дніпровського узвозу;
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- Дніпровський узвіз від Набережного шосе до Паркової дороги;
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- алея Героїв Крут від площі Андрія Первозванного до площі Слави;
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- вулиця Івана Мазепи від площі Слави до станції метро “Арсенальна”;
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- вулиця Михайла Грушевського від вулиці Московської до Петрівської алеї
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- Паркова дорога від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут;
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- вулиця Шовковична від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейної;
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- вулиця Круглоуніверситетська від Бессарабської площі до вулиці Лютеранської;
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- вулиця Лютеранська від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;
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- вулиця Архітектора Городецького від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінської;
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- вулиця Ольгінська до площі Івана Франка до вулиці Інститутської;
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- вулиця Інститутська від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;
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- Кріпосний провулок від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;
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- вулиця Липська від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;
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- вулиця Садова від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;
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- вулиця Пилипа Орлика від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця;
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- вулиця Академіка Богомольця від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Пилипа Орлика.
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Нагадаємо, 20 травня - день інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.