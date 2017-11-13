День Достоинства и Свободы: торжества в Киеве продлятся семь дней

По информации КГГА, по случаю Дня Достоинства и Свободы мероприятия продлятся с 17 по 24 ноября с 9:00 до 22:00 на Майдане Независимости и ул. Крещатик, а также 21 ноября с 9:00 до 14:00 на Софийской и Михайловской площадях.

По случаю Дня памяти жертв голодоморов мероприятия продлятся с 25 по 26 ноября на Майдане Независимости и ул. Крещатик. Согласно распоряжению, отметили в ведомстве, будет запрещено движение всех видов транспортных средств 21 ноября с 7:00 до 14:00 на Владимирском проезде.

В связи с этим будут внесены соответствующие изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Также в местах проведения мероприятий запретят остановку и стоянку транспортных средств.