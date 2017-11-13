День Гідності та Свободи: урочистості у Києві триватимуть сім днів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Київська міська державна адміністрація затвердила розпорядження до Дня Гідності та Свободи та Дня пам’яті жертв голодоморів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби КМДА.
За інформацією КМДА, із нагоди Дня Гідності та Свободи заходи триватимуть із 17 до 24 листопада з 9:00 до 22:00 на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик, а також 21 листопада з 9:00 до 14:00 на Софійській та Михайлівській площах.
Із нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів заходи триватимуть із 25 до 26 листопада на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик. Відповідно до розпорядження, зазначили у відомстві, буде заборонено рух усіх видів транспортних засобів 21 листопада із 7:00 до 14:00 на Володимирському проїзді.
У зв’язку з цим буде внесено відповідні зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування.
Також у місцях проведення заходів заборонять зупинку та стоянку транспортних засобів.