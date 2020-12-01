Демонополизация рынка производства спирта: продано уже 10 спиртзаводов

ukru
Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 23224 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 81573 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101500 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117602 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152383 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200094 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195615 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 283360 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 334408 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 158015 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 68107 просмотра
Маск появится на совместном заседании Конгресса с Трампом

Маск появится на совместном заседании Конгресса с Трампом

3 марта, 20:38 • 42442 просмотра
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

3 марта, 22:45 • 50656 просмотра
Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

3 марта, 23:18 • 23761 просмотра
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

4 марта, 00:30 • 37270 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 334409 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 287070 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 441849 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 407737 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 390723 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 110602 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 189456 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 217452 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 197162 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 283360 просмотра
Актуальное
Демонополизация рынка производства спирта: продано уже 10 спиртзаводов

Демонополизация рынка производства спирта: продано уже 10 спиртзаводов

Киев  •  УНН

 • 11103 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Украине в рамках демонополизации рынка спирта продано уже 10 спиртзаводов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины.

"30 ноября 2020 года состоялся приватизационный аукцион Хоростковского места осуществления деятельности и хранения спирта, из перечня объектов ГП "Укрспирт". За право собственности на этот спиртовой актив при конкурентных торгах соревновались четыре участника, которые повысили цену объекта на 23,6 млн грн - со стартовых 31 372 965 грн до 55 000 001 грн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Хоростовское МОД расположено в Гусятинском районе Тернопольской области в г. Хоростков и состоит из 653 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества.

Так, будущий владелец этого объекта получит также возможность участия в новом рынке производства спирта.

"Это уже десятый успешный аукцион приватизации спиртовых активов из перечня объектов ГП "Укрспирт", которые проходят в рамках демонополизации рынка спирта", - добавляется в сообщении.

Напомним, закон об отмене государственной спиртовой монополии и приватизации объектов ГП "Укрспирт" Президент Владимир Зеленский подписал еще 14 декабря прошлого года. Большинство экспертов тогда эту инициативу критиковали, подозревая наличие определенных договоренностей между властью и крупнейшими водочными производителями страны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы