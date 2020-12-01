Демонополизация рынка производства спирта: продано уже 10 спиртзаводов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Украине в рамках демонополизации рынка спирта продано уже 10 спиртзаводов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины.
"30 ноября 2020 года состоялся приватизационный аукцион Хоростковского места осуществления деятельности и хранения спирта, из перечня объектов ГП "Укрспирт". За право собственности на этот спиртовой актив при конкурентных торгах соревновались четыре участника, которые повысили цену объекта на 23,6 млн грн - со стартовых 31 372 965 грн до 55 000 001 грн", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Хоростовское МОД расположено в Гусятинском районе Тернопольской области в г. Хоростков и состоит из 653 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества.
Так, будущий владелец этого объекта получит также возможность участия в новом рынке производства спирта.
"Это уже десятый успешный аукцион приватизации спиртовых активов из перечня объектов ГП "Укрспирт", которые проходят в рамках демонополизации рынка спирта", - добавляется в сообщении.
Напомним, закон об отмене государственной спиртовой монополии и приватизации объектов ГП "Укрспирт" Президент Владимир Зеленский подписал еще 14 декабря прошлого года. Большинство экспертов тогда эту инициативу критиковали, подозревая наличие определенных договоренностей между властью и крупнейшими водочными производителями страны.