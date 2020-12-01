Демонополізація ринку виробництва спирту: продано вже 10 спиртзаводів

"30 листопада 2020 року відбувся приватизаційний аукціон Хоростківського місця провадження діяльності та зберігання спирту, з переліку об’єктів ДП "Укрспирт". За право власності на цей спиртовий актив під час конкурентних торгів змагалися чотири учасники, які підвищили ціну об’єкту на 23,6 млн грн – зі стартових 31 372 965 грн до 55 000 001 грн", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Хоростківське МПД розташоване у Гусятинському районі Тернопільської області в м. Хоростків та складається з 653 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.

Так, майбутній власник цього об’єкту отримає також можливість участі у новому ринку виробництва спирту.

"Це вже десятий успішний аукціон приватизації спиртових активів з переліку об’єктів ДП "Укрспирт", які відбуваються в рамках демонополізації ринку виробництва спирту", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, закон про скасування державної спиртової монополії та приватизацію об’єктів ДП “Укрспирт” Президент Володимир Зеленський підписав ще 14 грудня минулого року. Більшість експертів тоді цю ініціативу критикували, підозрюючи наявності певних домовленостей між владою та найбільшими горілчаними виробниками країни.