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"Демократия по-американски": в США расширили перечень способов казни преступников

"Демократия по-американски": в США расширили перечень способов казни преступников

Киев  •  УНН

 • 19248 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Кроме введения смертельной инъекции, при казнях на федеральном уровне будут разрешаться также применение ядовитого газа, электрического стула или расстрел, объявили в правительстве США. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

"Нынешнее правительство США на федеральном уровне расширило список разрешенных способов казни приговоренных к смерти преступников. Согласно опубликованной в пятницу, 27 ноября, в "Бюллетене федерального правительства" поправкой к постановлению об исполнении наказания в отношении осужденных на федеральном уровне преступников-смертников, кроме инъекции с ядом, разрешены такие способы, как электрический стул, применение ядовитого газа или расстрел. поэтому уже с 24 декабря приговоренных к смертной казни можно будет казнить любым законным способом в том штате, где был вынесен приговор", - отмечается в публикации.

Указывается, что нынешнее руководство министерства юстиции США планирует провести еще несколько казней преступников на федеральном уровне до назначенной на 20 января инаугурации избранного президента США Джо Байдена, передает информагентство dpa.

Как отмечает издание, новоизбранный президент США демократ Джо Байден выступает против смертной казни. Действующий президент-республиканец Дональд Трамп настаивал на восстановлении выполнения казней на федеральном уровне. Хотя смертная казнь применяется во многих штатах США, с 2003 года на федеральном уровне не было приведено в исполнение ни одного смертного приговора. С тех пор сложилась ситуация, когда на федеральном уровне судьи и дальше объявляли смертные приговоры, однако их не выполняли.

"Так продолжалось до июля этого года, когда в штате Индиана в одной из федеральных тюрем было казнено трех осужденных введением смертельной инъекции. В течение 2020 года в США были казнены 15 человек, восемь из них - на федеральном уровне", - уточняет dpa.

Как сообщалось ранее в УНН, в США впервые за 70 лет казнят женщину.

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